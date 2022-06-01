В ДНР более 100 украинских пленных по итогам расследования поместили в СИЗО
- РИА Новости
«Уже больше 100 человек... переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников», — приводит слова Сироватко ТАСС.
Он добавил, что по указанным военным решение будет принимать суд.
Ранее Сироватко заявил, что на территории ДНР находятся около 2,3 тыс. военнопленных с «Азовстали».
Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что всего более 5 тыс. украинских военнопленных содержатся на территории республики.