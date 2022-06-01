В ДНР более 100 украинских пленных по итогам расследования поместили в СИЗО

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В ДНР более 100 украинских военнопленных по итогам расследования поместили в следственные изоляторы. Об этом заявил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко в эфире Первого канала.
В ДНР более 100 украинских пленных по итогам расследования поместили в СИЗО
  • РИА Новости

«Уже больше 100 человек... переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников», — приводит слова Сироватко ТАСС.

Он добавил, что по указанным военным решение будет принимать суд.

Ранее Сироватко заявил, что на территории ДНР находятся около 2,3 тыс. военнопленных с «Азовстали».

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что всего более 5 тыс. украинских военнопленных содержатся на территории республики.

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