В ДНР более 100 украинских пленных по итогам расследования поместили в СИЗО

В ДНР более 100 украинских военнопленных по итогам расследования поместили в следственные изоляторы. Об этом заявил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко в эфире Первого канала.

«Уже больше 100 человек... переместили в СИЗО, это для нас уже категория подозреваемых преступников», — приводит слова Сироватко ТАСС.

Он добавил, что по указанным военным решение будет принимать суд.

Ранее Сироватко заявил, что на территории ДНР находятся около 2,3 тыс. военнопленных с «Азовстали».

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что всего более 5 тыс. украинских военнопленных содержатся на территории республики.