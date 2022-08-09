Глава ВГА Запорожской области: АЭС работает в штатном режиме, ЛЭП восстановлены

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий заявил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, а повреждённые ЛЭП восстановлены.

«Сейчас восстановили линии электропередач, восстановили подстанцию, которая была повреждена. Блоки находятся в безопасности, станция работает в штатном режиме», — заявил Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Также глава ВГА обозначил, что для защиты АЭС будут усилены средства противовоздушной обороны.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, атакуя Запорожскую АЭС, украинские боевики подвергают опасности население всей Европы.

Министерство обороны России назвало удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.

По данным министерства, на Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ 7 августа произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции.