В Херсонской области задержали причастного к покушению на главу УИН региона

В Херсонской области задержали участника группы, причастной к покушению на главу Управления исполнения наказаний (УИН) региона.

Об этом говорится в сообщении ГУ МВД региона.

«Сотрудниками силовых структур был задержан... участник группы, причастной к покушению на руководителя областного Управления исполнения наказаний, а также подготовке к совершению тяжких и особо тяжких преступлений в отношении руководителей органов власти и представителей администрации», — говорится в сообщении в Telegram.

При задержании были изъято два ручных противотанковых гранатомёта, четыре ручных гранаты, 38 бутылок с зажигательной смесью и самодельное взрывное устройство.

Ранее на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гура было совершено покушение, он скончался от полученных ранений.

Также в Херсонской области предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимира Сальдо.