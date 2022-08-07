Минобороны России показало захваченное на Украине оружие западного производства

Минобороны России показало захваченное в ходе спецоперации на Украине британское, американское, польское и шведское оружие.

«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства — ручные противотанковые гранатомёты производства Великобритании, США, Польши, Швеции», — говорится в сообщении в Telegram.

В частности, были захвачены ракетные комплексы Javelin и «Карл Густав», станковые пулемёты и стрелковое вооружение советского производства.

Уточняется, что оружие было найдено на позициях ВСУ на Изюмском направлении.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области было уничтожено более 80 иностранных наёмников.

2 августа Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.