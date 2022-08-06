СКЦ разрешил выход из украинских портов четырёх судов с продовольствием 7 августа

Совместный координационный центр разрешил выход 7 августа четырёх судов с украинским продовольствием из портов Черноморска и Одессы.

«Четыре судна выйдут из Черноморска и Одессы, будут перевозить 161 084 т продовольствия», — цитирует пресс-службу ООН РИА Новости.

Также центр одобрил проход ещё одного судна через морской гуманитарный коридор на Украину.

Ранее Министерство национальной обороны Турции заявило, что 7 августа из украинских портов ожидается выход четырёх судов с зерном.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки и о содействии вывозу украинского зерна.