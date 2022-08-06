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В Турции заявили, что 7 августа из украинских портов выйдут четыре судна с зерном

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Министерство национальной обороны Турции заявило, что 7 августа из украинских портов ожидается выход четырёх судов с зерном.
В Турции заявили, что 7 августа из украинских портов выйдут четыре судна с зерном
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

По данным министерства, одно судно выйдет из порта Одессы, ещё три — из Черноморска.

Ранее сухогруз с 33 тыс. т кукурузы, покинувший порт Одессы, достиг Стамбула.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки и о содействии вывозу украинского зерна.

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