В Турции заявили, что 7 августа из украинских портов выйдут четыре судна с зерном

Министерство национальной обороны Турции заявило, что 7 августа из украинских портов ожидается выход четырёх судов с зерном.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.

По данным министерства, одно судно выйдет из порта Одессы, ещё три — из Черноморска.

Ранее сухогруз с 33 тыс. т кукурузы, покинувший порт Одессы, достиг Стамбула.

22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки и о содействии вывозу украинского зерна.