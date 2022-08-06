В Турции заявили, что 7 августа из украинских портов выйдут четыре судна с зерном
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.
По данным министерства, одно судно выйдет из порта Одессы, ещё три — из Черноморска.
Ранее сухогруз с 33 тыс. т кукурузы, покинувший порт Одессы, достиг Стамбула.
22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки и о содействии вывозу украинского зерна.