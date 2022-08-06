МО Турции: сухогруз с 33 тысячами т кукурузы из Одессы прибыл в Стамбул
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны Турции.
«Судно NAVISTAR под флагом Панамы, которое отправится с Украины в Ирландию с 33 тыс. т кукурузы из Одесского порта, достигло назначенного места на севере Стамбула и бросило якорь», — говорится в сообщении в Twitter.
В ближайшие часы судно будет проинспектировано Объединённым координационным центром.
До этого три ранее заблокированных судна с украинской кукурузой вышли из Одессы и Черноморска в рамках договорённостей по вывозу зерна.
22 июля Россия, Турция и ООН подписали соглашение о снятии ограничений на поставки российской сельхозпродукции на мировые рынки и о содействии вывозу украинского зерна.