На Украине власти рассматривают вопрос расширения «эвакуации» граждан
- РИА Новости
«Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона», — цитирует её РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинские власти приняли решение эвакуировать население с подконтрольной Киеву части ДНР.
По словам Верещук, планируется до зимы эвакуировать не менее 220 тыс. человек.
Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник не исключил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса и освобождаемых от украинских войск территорий насильно.