На Украине власти рассматривают вопрос расширения «эвакуации» граждан

После вывоза жителей с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной Республики власти рассмотрят вопрос об обязательной «эвакуации» граждан из других регионов страны, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

«Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона», — цитирует её РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что украинские власти приняли решение эвакуировать население с подконтрольной Киеву части ДНР.

По словам Верещук, планируется до зимы эвакуировать не менее 220 тыс. человек.

Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник не исключил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса и освобождаемых от украинских войск территорий насильно.