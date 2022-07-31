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Зеленский заявил об обязательной эвакуации с подконтрольной Киеву части Донецкой области

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти приняли решение эвакуировать население с подконтрольной Киеву части Донецкой области.

«Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, всё организуется. Полная поддержка, полная помощь — и логистическая, и выплаты», — сказал Зеленский в обращении.

Он добавил, что властям необходимо только получить решение самих граждан по этому поводу. По словам президента, жители ещё не приняли окончательного решения.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти планируют до зимы эвакуировать не менее 220 тыс. человек с подконтрольной Киеву части Донецкой области.

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