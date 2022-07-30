На Украине заявили об обязательной эвакуации с подконтрольной Киеву части Донецкой области
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«Мы приняли решение создать такой штаб и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы... 33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», — приводит РИА Новости слова Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.
По её словам, жителей региона ждёт холодная зима, так как у них нет газа и нормального электроснабжения.
Она добавила, что принудительного переселения не будет, отказавшихся попросят подписать соответствующую форму.
Ранее вице-спикер Государственной думы, бывший уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что более 2 тыс. детей-сирот с начала спецоперации эвакуировали с Украины в Россию, некоторые из них уже возвращаются в учреждения на освобождённых территориях.