Кузнецова: более 2 тысяч детей-сирот эвакуировали с Украины в Россию
- РИА Новости
Об этом она рассказала ТАСС.
«Сейчас более 2 тыс. Часть детей уже вернулись назад в свои учреждения», — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос о числе эвакуированных в Россию детей-сирот.
Она пояснила, что, например, дети уже возвращаются в Луганский дом ребёнка, решаются вопросы поиска для них приёмных семей, в том числе на российской территории.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила Калужскую область. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой она встретилась с семьями, которые приняли 25 детей-сирот из Донбасса.