Кузнецова: более 2 тысяч детей-сирот эвакуировали с Украины в Россию

Вице-спикер Государственной думы, бывший уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что более 2 тыс. детей-сирот с начала спецоперации эвакуировали с Украины в Россию, некоторые из них уже возвращаются в учреждения на освобождённых территориях.

Об этом она рассказала ТАСС.

«Сейчас более 2 тыс. Часть детей уже вернулись назад в свои учреждения», — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос о числе эвакуированных в Россию детей-сирот.

Она пояснила, что, например, дети уже возвращаются в Луганский дом ребёнка, решаются вопросы поиска для них приёмных семей, в том числе на российской территории.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила Калужскую область. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой она встретилась с семьями, которые приняли 25 детей-сирот из Донбасса.