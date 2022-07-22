Калужские семьи принимают участие в работе с детьми-сиротами из Донбасса

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила Калужскую область. Вместе с губернатором Владиславом Шапшой она встретилась с семьями, которые приняли 25 детей-сирот из Донбасса.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«У нас хорошо развит институт приёмных семей. Мы готовим родителей. И не каждый может им стать. Те родители, которые сейчас берут детей, были готовы взять большое количество ребят. И я уверен, что свою теплоту, свою любовь они им подарят», — заявил Шапша.

Со своей стороны, Львова-Белова отметила, что калужская Школа приёмных родителей входит в число лучших в России. В регион прибыли 25 детей-сирот из Донбасса.

Также стало известно, что в Нижегородской области организовали «Университетские смены» для подростков из ДНР и ЛНР, передаёт pravda-nn.ru. Отдых и обучение организованы при поддержке регионального Министерства образования, науки и молодёжной политики.

На первую образовательную смену приехали 50 человек. Всего в регионе запланировано две смены.

Ранее сообщалось, что Алтай окажет помощь ЛНР в восстановлении медучреждений.