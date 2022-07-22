Алтай окажет помощь ЛНР в восстановлении медучреждений
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
«Нам предстоит в первую очередь определить конкретные сроки и формы работ. В приоритете у нас аварийно-восстановительные работы на объектах, пострадавших в результате боевых действиях. Кроме того, нам необходимо выстроить долгосрочное сотрудничество в направлении оказания медицинской и реабилитационной помощи населению», — сказал Насонов.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.