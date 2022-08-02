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Посол ЛНР Мирошник допустил, что Киев будет насильно вывозить жителей Донбасса

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Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник не исключил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса и освобождаемых от украинских войск территорий насильно.
Посол ЛНР Мирошник допустил, что Киев будет насильно вывозить жителей Донбасса
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

В своём Telegram-канале Мирошник заявил, что требование об обязательной эвакуации Киевом жителей с освобождаемых территорий является попыткой делегитимизации планируемого референдума.

«Не исключается, что переселение будет производиться насильно», — отметил посол.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти приняли решение эвакуировать население с подконтрольной Киеву части ДНР.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти планируют до зимы эвакуировать не менее 220 тыс. человек с подконтрольной Киеву части Донецкой области.

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