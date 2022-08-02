Посол ЛНР Мирошник допустил, что Киев будет насильно вывозить жителей Донбасса

Представитель Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник не исключил, что Киев будет вывозить жителей Донбасса и освобождаемых от украинских войск территорий насильно.

РИА Новости

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