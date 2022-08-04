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FT: в Киеве не надеются получить достаточно оружия для контрнаступления в текущем году

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На Украине не рассчитывают получить объёмы вооружений от западных стран, которых было бы достаточно для контрнаступления в текущем году.
FT: в Киеве не надеются получить достаточно оружия для контрнаступления в текущем году
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия», — передаёт его слова РИА Новости.

По его словам, в данный момент у ВСУ нет и 30% необходимого для контрнаступления оружия.

Как считает американский подполковник в отставке, аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.

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