FT: в Киеве не надеются получить достаточно оружия для контрнаступления в текущем году
- РИА Новости
Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
«Наши основные планы будут уже в следующем году, когда будут накоплены запасы оружия», — передаёт его слова РИА Новости.
По его словам, в данный момент у ВСУ нет и 30% необходимого для контрнаступления оружия.
Как считает американский подполковник в отставке, аналитик Дэниел Дэвис, поставки оружия на Украину могут прекратиться осенью или зимой, динамика поставок может начать меняться на фоне того, что в экономике стран Запада наблюдаются признаки приближения рецессии.