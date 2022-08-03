МО России: база хранения поступившего из Польши вооружения уничтожена во Львовской области
- AP
- © Russian Defense Ministry Press Service
«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населённого пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab.
Кроме того, высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга сообщил, что Соединённые Штаты находятся в постоянном контакте с Киевом по вопросу военной помощи.