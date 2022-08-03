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МО России: база хранения поступившего из Польши вооружения уничтожена во Львовской области

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Российские военнослужащие уничтожили во Львовской области базу хранения вооружения, которое передали Киеву польские власти. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО России: база хранения поступившего из Польши вооружения уничтожена во Львовской области
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

«Высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в районе населённого пункта Радехов Львовской области уничтожена база хранения с поступившим киевскому режиму из Польши вооружением и боеприпасами иностранного производства», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Польша передаст Украине восемь самоходных гаубиц Krab.

Кроме того, высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга сообщил, что Соединённые Штаты находятся в постоянном контакте с Киевом по вопросу военной помощи.

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