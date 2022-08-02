военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В украинской разведке заявили, что Киев проводит «совместные операции» вместе с Варшавой

Короткая ссылка
Киев проводит «совместные операции» вместе с Варшавой. Об этом в интервью газете The Telegraph заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнёрами», — заявил Скибицкий.

Он отметил, что в области военной разведки «практически всё, от информации до оборудования» предоставляется Соединёнными Штатами и Британией.

Также Скибицкий рассказал о консультациях с США перед осуществлением ударов с помощью РСЗО HIMARS.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников пригласил западных производителей вооружения использовать украинскую территорию как полигон для тестирования нового оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить