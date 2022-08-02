В украинской разведке заявили, что Киев проводит «совместные операции» вместе с Варшавой
«Сотрудничество с Польшей находится на очень высоком уровне, практически 90% военной помощи приходит оттуда. Мы говорим об очень тесном сотрудничестве и совместных операциях с нашими партнёрами», — заявил Скибицкий.
Он отметил, что в области военной разведки «практически всё, от информации до оборудования» предоставляется Соединёнными Штатами и Британией.
Также Скибицкий рассказал о консультациях с США перед осуществлением ударов с помощью РСЗО HIMARS.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников пригласил западных производителей вооружения использовать украинскую территорию как полигон для тестирования нового оружия.