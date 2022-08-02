Замглавы МИД Украины Точицкий призвал ввести бесполётную зону над украинскими АЭС

Замглавы МИД Украины Николай Точицкий в ходе выступления на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия ООН призвал ввести бесполётную зону над украинскими АЭС.

«Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями Украины, предоставить системы ПРО», — цитирует Точицкого РИА Новости.

Он заявил о необходимости принять решительные совместные действия для предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.

Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия направила МАГАТЭ обращение на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС сознательно ведут к масштабной техногенной катастрофе.