Замглавы МИД Украины Точицкий призвал ввести бесполётную зону над украинскими АЭС
«Мы просим закрыть небо над атомными электростанциями Украины, предоставить системы ПРО», — цитирует Точицкого РИА Новости.
Он заявил о необходимости принять решительные совместные действия для предотвращения ядерной катастрофы на глобальном уровне.
Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.
Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия направила МАГАТЭ обращение на фоне атак ВСУ на Запорожскую АЭС.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев отметил, что обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС сознательно ведут к масштабной техногенной катастрофе.