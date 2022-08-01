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Директор санатория в Литве сообщил, что Вильнюс не выдаёт визы для детей из Белоруссии

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Власти Литвы не выдают визы для детей из Белоруссии. Об этом сообщил директор санатория «Беларусь» в литовском городе Друскининкай Илья Епифанов.

«В настоящий момент мы не можем принимать детей, потому что литовской стороной принято решение об отказе в выдаче виз гражданам Республики Беларусь, желающим посетить Литву», — приводит его слова РИА Новости.

Епифанов рассказал, что мэрия Друскининкая обратилась к властям республики с просьбой выдать визы детям из Белоруссии и разрешить им приехать в санаторий на лечение и реабилитацию.

11 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию вокруг введённых Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область. 

В начале июля Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию.

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