Директор санатория в Литве сообщил, что Вильнюс не выдаёт визы для детей из Белоруссии
«В настоящий момент мы не можем принимать детей, потому что литовской стороной принято решение об отказе в выдаче виз гражданам Республики Беларусь, желающим посетить Литву», — приводит его слова РИА Новости.
Епифанов рассказал, что мэрия Друскининкая обратилась к властям республики с просьбой выдать визы детям из Белоруссии и разрешить им приехать в санаторий на лечение и реабилитацию.
11 июля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию вокруг введённых Литвой ограничений на транзит в Калининградскую область.
В начале июля Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию.