Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги на фоне ситуации с транзитом в Калининград
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«Был сделан акцент на ситуации в связи с введёнными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги. Подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества», — сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее о разговоре между двумя президентами сообщило агентство БЕЛТА.
Как уточнялось, стороны обсудили калининградский транзит и поставки российских энергоносителей в Европу.