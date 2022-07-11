Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги на фоне ситуации с транзитом в Калининград

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию вокруг введённых Литвой незаконных ограничений на транзит в Калининградскую область. Стороны затронули вопрос возможных совместных шагов по этому поводу.

«Был сделан акцент на ситуации в связи с введёнными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги. Подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества», — сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее о разговоре между двумя президентами сообщило агентство БЕЛТА.

Как уточнялось, стороны обсудили калининградский транзит и поставки российских энергоносителей в Европу.