Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги на фоне ситуации с транзитом в Калининград

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили ситуацию вокруг введённых Литвой незаконных ограничений на транзит в Калининградскую область. Стороны затронули вопрос возможных совместных шагов по этому поводу.
Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги на фоне ситуации с транзитом в Калининград
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Был сделан акцент на ситуации в связи с введёнными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги. Подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнёрства и союзничества», — сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее о разговоре между двумя президентами сообщило агентство БЕЛТА.

Как уточнялось, стороны обсудили калининградский транзит и поставки российских энергоносителей в Европу.

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