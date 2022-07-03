Лукашенко: Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию

Короткая ссылка
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию.
Лукашенко: Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию
  • РИА Новости

«Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в её борьбе против нацизма... Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», — приводит РИА Новости слова Лукашенко на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы» в связи с празднованием Дня независимости Белоруссии.

По его словам, данные претензии к Минску смешны, грустны и печальны.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии и выразил уверенность в дальнейшем наращивании двусторонних связей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить