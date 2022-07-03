Лукашенко: Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию.

«Нас сегодня упрекают, что мы единственная страна в мире, которая поддерживает Россию в её борьбе против нацизма... Мы поддерживали и будем поддерживать Россию», — приводит РИА Новости слова Лукашенко на церемонии возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы» в связи с празднованием Дня независимости Белоруссии.

По его словам, данные претензии к Минску смешны, грустны и печальны.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии и выразил уверенность в дальнейшем наращивании двусторонних связей.