Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии
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«Эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян. Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.
Он отметил, что сегодня граждане России и Белоруссии продолжают сохранять узы дружбы и взаимопомощи.
Российский лидер выразил уверенность в продолжении совершенствования институтов Союзного государства и продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве.
Ранее Лукашенко заявил, что НАТО хочет утопить Россию в конфликте на Украине, чтобы через неё добраться до Китая.