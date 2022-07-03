Путин поздравил Лукашенко с Днём независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с Днём независимости Белоруссии и выразил уверенность в дальнейшем наращивании двусторонних связей.

«Эта дата, связанная с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, имеет непреходящее значение не только для белорусов, но и для россиян. Наши братские народы, сражаясь плечом к плечу, внесли решающий вклад в Победу над нацизмом», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что сегодня граждане России и Белоруссии продолжают сохранять узы дружбы и взаимопомощи.

Российский лидер выразил уверенность в продолжении совершенствования институтов Союзного государства и продвижении интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Ранее Лукашенко заявил, что НАТО хочет утопить Россию в конфликте на Украине, чтобы через неё добраться до Китая.