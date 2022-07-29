Джон Кирби решил воздержаться от комментариев относительно удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предпочёл воздержаться от комментариев относительно удара ВСУ по СИЗО в Еленовке.

«Мы только недавно увидели свежие данные об этом», — сказал Кирби, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что, «предположительно, был нанесён удар по бараку с украинскими военнопленными».

«Но мы не можем этого подтвердить, поэтому я думаю, что мне нужно воздержаться», — добавил чиновник.

Вместе с этим, как сообщало РИА Новости, высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что «если это был удар с украинской стороны», то «они не хотели этого делать».

По информации Минобороны России, ВСУ обстреляли изолятор в Еленовке с находящимися там пленёнными украинскими военными и боевиками с помощью американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

По последним данным, число погибших при ударе возросло до 53.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после удара ВСУ.