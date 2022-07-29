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МО России: украинское судно подорвалось на дрейфующей мине ВСУ в устье Дуная

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В Минобороны России сообщили, что украинское малое географическое судно «Шляхович» подорвалось на дрейфующей мине ВСУ в устье Дуная.
МО России: украинское судно подорвалось на дрейфующей мине ВСУ в устье Дуная
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как напомнили в министерстве, созданные Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не дают судам беспрепятственно выйти в открытое море.

«28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошёл подрыв малого географического судна «Шляхович» Государственной гидрографической службы Украины на украинской дрейфующей мине», — рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

24 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов.

В июне российские следователи заочно арестовали командира 91-го движимого отряда заграждения ВСУ Вячеслава Харитоненко по факту минирования акватории Азовского моря.

В апреле СК России возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря.

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