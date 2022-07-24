Лавров заявил о заблокированных в украинских водах 70 иностранных судах

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в украинских территориальных водах остаются заблокированными из-за мин 70 иностранных судов.
Лавров заявил о заблокированных в украинских водах 70 иностранных судах
  • РИА Новости

Об этом российский министр сказал по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

«Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет», — сказал он.

Ранее в ЕС заявили, что Европейский союз не будет принимать участие в разблокировании украинских портов.

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