Лавров заявил о заблокированных в украинских водах 70 иностранных судах
- РИА Новости
Об этом российский министр сказал по итогам переговоров со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
«Там до сих пор стоит, чуть ли не в заложниках, 70 иностранных судов, из 16 или 17 стран, включая одно судно, заблокированное в украинских портах из-за минной опасности, которое должно привезти продовольствие в Египет», — сказал он.
Ранее в ЕС заявили, что Европейский союз не будет принимать участие в разблокировании украинских портов.