СК России заочно арестовал украинского офицера за минирование акватории Азовского моря
- РИА Новости
Отмечается, что украинские военные по приказу Харитоненко заминировали 45 км береговой черты и прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе ДНР.
Следователи добавили, что четыре моряка на рыболовецком судне и местная жительница с внуком погибли при подрывах на минах.
«Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.
В апреле СК России возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря.