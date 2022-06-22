СК России заочно арестовал украинского офицера за минирование акватории Азовского моря

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Российские следователи заочно арестовали командира 91-го движимого отряда заграждения ВСУ Вячеслава Харитоненко по факту минирования акватории Азовского моря. Об этом сообщили в СК России.
СК России заочно арестовал украинского офицера за минирование акватории Азовского моря
  • РИА Новости

Отмечается, что украинские военные по приказу Харитоненко заминировали 45 км береговой черты и прибрежной акватории Азовского моря в Мангушском районе ДНР. 

Следователи добавили, что четыре моряка на рыболовецком судне и местная жительница с внуком погибли при подрывах на минах.

«Харитоненко объявлен в федеральный и межгосударственный розыск, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

В апреле СК России возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря.

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