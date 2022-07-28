В Кремле вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России назвали личным решением республик

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос вхождения ДНР и ЛНР в состав России — это личное решение республик.

«Нет, ничего не известно, ничего я сказать не могу», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ведётся ли в Кремле подготовка к вхождению новых территорий в состав России.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил рассмотрение парламентом осенью вопроса интеграции новых территорий.

«Единственное, что могу повторить, — что жители этих территорий сами определяют свою судьбу, сами говорят о своём будущем и определяют это будущее. Это их решение», — продолжил Песков.

В середине июля член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе формируется крупное движение за интеграцию с Россией. По его словам, движение станет основой для создания общественных советов.