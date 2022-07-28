Сенатор Клишас допустил рассмотрение осенью парламентом интеграции новых территорий

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил рассмотрение осенью парламентом вопроса интеграции новых территорий.

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он также допустил, что референдум о статусе региона может состояться в первой половине сентября.

Также Рогов заявил, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины.