Сенатор Клишас допустил рассмотрение осенью парламентом интеграции новых территорий

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас допустил рассмотрение осенью парламентом вопроса интеграции новых территорий.
Сенатор Клишас допустил рассмотрение осенью парламентом интеграции новых территорий
  • РИА Новости

«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он также допустил, что референдум о статусе региона может состояться в первой половине сентября.

Также Рогов заявил, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины.

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