Сенатор Клишас допустил рассмотрение осенью парламентом интеграции новых территорий
- РИА Новости
«Вполне допускаю, что важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство Российской Федерации», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что референдумы о вхождении в состав России Запорожской и Херсонской областей могут пройти в один день. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он также допустил, что референдум о статусе региона может состояться в первой половине сентября.
Также Рогов заявил, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины.