В ЛНР сообщили, что ВСУ пытаются отступить от Северска к Соледару

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Украинские военные используют попытки отступить от Северска к Соледару, но отступлению мешает работа артиллерийских подразделений союзных сил, сообщил командир II огневого взвода Народной милиции Луганской Народной Республики с позывным Тимоха.

«Сейчас они (украинские войска. — RT) в основном пытаются отступить от Северска на Соледар, мы им этого не даём делать, держим их на одном уровне. Поражаем, уничтожаем», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что ВСУ активно пытаются это сделать, но у них ничего не получается.

Ранее разведка Луганской Народной Республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артёмовска в Донбассе.

Также сообщалось, что силы России, Донецкой и Луганской народных республик наступают с нескольких направлений в районе Соледара.

15 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что почти все пути отхода украинских войск из Соледара и Северска находятся в зоне огневого поражения.

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