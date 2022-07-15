Марочко: пути отхода ВСУ из Северска и Соледара находятся в зоне огневого поражения

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Почти все пути отхода украинских войск из городов Соледара и Северска находятся под контролем союзных сил республик Донбасса и России. Об этом сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко: пути отхода ВСУ из Северска и Соледара находятся в зоне огневого поражения
  • РИА Новости

«Мы контролируем большую часть дорог, но есть ещё грунтовые дороги, которые мы из-за рельефа местности не можем полностью контролировать, но мы их частично контролируем при помощи средств объективного контроля. Они полностью все в зоне огневого поражения», — сказал он.

Марочко ранее отмечал, что в Киеве принято решение о поэтапном выводе войск из Северска.

13 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что союзные силы республики и России зашли в городскую черту Северска.

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