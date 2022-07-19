РИА Новости: силы России, ДНР и ЛНР наступают с нескольких направлений в районе Соледара

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Силы России, Донецкой и Луганской народных республик наступают с нескольких направлений в районе Соледара, рассказал РИА Новости военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции ЛНР.
РИА Новости: силы России, ДНР и ЛНР наступают с нескольких направлений в районе Соледара
  • РИА Новости

«Меньше отвечают сейчас, потому что они разрываются на несколько направлений. Если раньше они с одной стороны ожидали, то сейчас с четырёх, с пяти сторон», — сказал он.

15 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что почти все пути отхода украинских войск из Соледара и Северска находятся в зоне огневого поражения.

Ранее также сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777.

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