Силы России, Донецкой и Луганской народных республик наступают с нескольких направлений в районе Соледара, рассказал РИА Новости военнослужащий артиллерийского подразделения Народной милиции ЛНР.

«Меньше отвечают сейчас, потому что они разрываются на несколько направлений. Если раньше они с одной стороны ожидали, то сейчас с четырёх, с пяти сторон», — сказал он.

15 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что почти все пути отхода украинских войск из Соледара и Северска находятся в зоне огневого поражения.

Ранее также сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали украинского корректировщика артиллерии, наводившего американские гаубицы М777.