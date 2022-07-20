Разведка ЛНР сообщила о стягивании иностранных инструкторов к Соледару и Артёмовску

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Разведка Луганской Народной Республики сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артёмовска в Донбассе.
Разведка ЛНР сообщила о стягивании иностранных инструкторов к Соледару и Артёмовску
  • РИА Новости

«В районе населённых пунктов Соледар и Артёмовск отмечается большое количество англоязычных граждан, предположительно, это иностранные наёмники. По сведениям нашей разведки, сейчас с каждым западным типом вооружения прибывает так называемый инструктор, который на месте обучает украинских военнослужащих использовать данные типы вооружения», — сказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в интервью РИА Новости.

Ранее российское Минобороны проинформировало, что Вооружённые силы России нанесли удар по складу Вооружённых сил Украины в Соледаре (ДНР), уничтожив до 40 националистов.

Также сообщалось, что силы России, Донецкой и Луганской народных республик наступают с нескольких направлений в районе Соледара.

15 июля офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что почти все пути отхода украинских войск из Соледара и Северска находятся в зоне огневого поражения.

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