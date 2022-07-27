Зеленский предложил кандидатуру депутата «Слуги народа» на пост генпрокурора Украины

Украинский президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Костина на пост генпрокурора Украины.

Как сообщило РИА Новости, соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной рады.

19 июля украинский парламент прекратил полномочия генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отстранение от занимаемой должности генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова, заявив, что «денацификация идёт полным ходом».