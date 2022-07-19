Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Венедиктовой

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Верховная рада Украины прекратила полномочия украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава правящей на Украине фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Верховная рада прекратила полномочия генпрокурора Украины Венедиктовой
  • globallookpress.com
  • © Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency

«Верховная рада проголосовала за прекращение полномочий Ирины Венедиктовой в должности генерального прокурора Украины», — заявил Арахамия.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отстранение от занимаемой должности генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова, заявив, что «денацификация идёт полным ходом».

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