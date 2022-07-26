Politico: Зеленский заявил, что у Киева осталось несколько недель на «возвращение земель»

Украинский президент в послании делегации конгресса США заявил, что Киев нуждается в срочной помощи в ближайшие недели для возвращения утраченных территорий, в противном случае ситуация для киевских властей ощутимо усложнится. Об этом пишет Politico.

Руководитель комитета палаты представителей конгресса США по ВС Адам Смит со ссылкой на Зеленского сообщил газете, что «следующие три-шесть недель имеют решающее значение».

Срочность предоставления помощи в Киеве связывают с приближением зимы, говорится в материале.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил, что переговоры с Москвой для Киева возможны лишь после того, как она потерпит «поражение на поле битвы».

Как отмечал российский президент Владимир Путин, Москва не отказывается от переговоров по поводу Украины, но чем позже они начнутся, тем сложнее с Россией будет договариваться.

Он также прокомментировал звучащие на Западе заявления о том, что Россию в Донбассе нужно победить на поле боя, фразой «Пусть попробуют».