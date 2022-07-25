Глава СК Бастрыкин призвал привлечь Сирию и Иран к работе трибунала по преступлениям Киева

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал привлечь Сирию, Ирак и Боливию к работе международного трибунала по преступлениям киевского режима.

«К работе по формированию международного органа правосудия также целесообразно привлечь и другие страны, демонстрирующие независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права, в частности, Сирию, Иран и Боливию», — заявил Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По его мнению, создание такого трибунала под эгидой ООН с учётом позиции Запада сегодня «крайне сомнительно».

Бастрыкин отметил, что вопрос создания международного трибунала уместно прорабатывать с российскими партнёрами по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

Ранее Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT поддержал предложение создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.

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