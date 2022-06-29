Депутат Чепа поддержал идею создать международный трибунал по преступлениям Киева
- РИА Новости
«Если поговорить с людьми, которые сегодня живут в Донецкой и Луганской народных республиках, они очень много пережили и видели за эти годы. Им есть что рассказать», — сообщил парламентарий.
По его мнению, преступлениям киевского режима на территории Донбасса и Украины необходимо дать соответствующую оценку.
«То, что Следственный комитет во главе с Бастрыкиным сделали такое предложение, это абсолютно правильно. Госдума примет здесь самое активное участие», — добавил Чепа.
Ранее Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.
Отмечается, что в работе трибунала могли бы принять участие СНГ, БРИКС и ШОС.