Депутат Чепа поддержал идею создать международный трибунал по преступлениям Киева

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Дарья Ускова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал предложение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.
Депутат Чепа поддержал идею создать международный трибунал по преступлениям Киева
  • РИА Новости

«Если поговорить с людьми, которые сегодня живут в Донецкой и Луганской народных республиках, они очень много пережили и видели за эти годы. Им есть что рассказать», — сообщил парламентарий.

По его мнению, преступлениям киевского режима на территории Донбасса и Украины необходимо дать соответствующую оценку.

«То, что Следственный комитет во главе с Бастрыкиным сделали такое предложение, это абсолютно правильно. Госдума примет здесь самое активное участие», — добавил Чепа.

Ранее Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.

Отмечается, что в работе трибунала могли бы принять участие СНГ, БРИКС и ШОС.

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