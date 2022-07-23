ВГА Запорожской области: поставки газа в регион из России могут начаться в сентябре

Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что поставки газа в регион за счёт перетока из России могут начаться в сентябре.

«Это будет переток из России по новому газопроводу, который планируется построить за это время», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион попросил у России помощи в связи с отключением газоснабжения со стороны Украины.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Министерству энергетики проработать вопрос газификации Запорожской области после решения Киева перекрыть поставки газа региону.

По его словам, Запорожской области будет оказываться вся необходимая поддержка в этом вопросе.