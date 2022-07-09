В Запорожской области попросили у России помощи из-за отключения Киевом газопровода
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«Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой помочь в чрезвычайной ситуации. Прислать достаточное количество электроприборов промышленного и бытового назначения», — написал он в Telegram.
По словам Балицкого, повреждений газопровода нет, что означает отключение прокачки газа со стороны Украины.
Ранее замначальника регионального управления МВД Алексей Селиванов заявил, что украинские военные повредили газопровод в Запорожской области, в результате чего на не контролируемой Киевом территории пропал газ.