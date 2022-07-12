Хуснуллин поручил Минэнерго проработать вопрос газификации Запорожской области
- РИА Новости
В своём Telegram-канале Хуснуллин отметил, что недавно Киев решил перекрыть поставку газа в Запорожскую область.
«Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья», — заявил вице-премьер.
По его словам, Запорожской области будет оказываться вся необходимая поддержка в этом вопросе.
Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион попросил у России помощи в связи с отключением газоснабжения со стороны Украины.