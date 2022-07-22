Экс-глава разведки Украины: Киеву нужны очень мощные резервы для стратегического наступления
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Так он прокомментировал планы Киева по наступлению по разным направлениям.
«Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом», — сказал Маломуж.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода к контрнаступлению.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что отдельные украинские политики угрожают нападением на Крым, но в этом случае их ждёт «судный день».
По мнению главы британской разведслужбы МI6 Ричарда Мура, украинская армия через несколько недель получит возможность для «ответного удара» на фоне российской операции в Донбассе.