Бывший глава украинской Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что Киеву необходимо «готовить стратегическое наступление» и мобилизовать «очень много военнослужащих».

Так он прокомментировал планы Киева по наступлению по разным направлениям.

«Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом», — сказал Маломуж.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода к контрнаступлению.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что отдельные украинские политики угрожают нападением на Крым, но в этом случае их ждёт «судный день».

По мнению главы британской разведслужбы МI6 Ричарда Мура, украинская армия через несколько недель получит возможность для «ответного удара» на фоне российской операции в Донбассе.