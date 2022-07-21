Глава британской МI6 Мур считает, что у ВСУ ещё будет возможность для «ответного удара»
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Как рассказал Мур, он думает, что российским войскам придётся взять паузу.
«Это даст украинцам возможность нанести ответный удар. Их мораль по-прежнему высока, и они начинают получать всё больше отличных вооружений», — цитирует его ТАСС.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинской армии нужна бронетехника для перехода к контрнаступлению.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отмечал, что отдельные украинские политики угрожают нападением на Крым, но в этом случае их ждёт «судный день».