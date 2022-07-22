ВКС России уничтожили склад украинской бригады в Николаеве

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ВКС России высокоточным оружием уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской мотопехотной бригады в Николаеве.
ВКС России уничтожили склад украинской бригады в Николаеве
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Потери противника составили до 30 человек личного состава, шесть единиц бронированной и автомобильной техники, свыше 2 тыс. снарядов для РСЗО «Град», около 1 тыс. снарядов для самоходных гаубиц «Акация», — заявили в Минобороны России.

  • ВКС России уничтожили склад украинской бригады в Николаеве

Также стало известно, что за период с 5 по 20 июля Вооружённые силы России уничтожили четыре РСЗО HIMARS и одну транспортно-заряжающую машину.

Кроме того, российские военные в ходе спецоперации уничтожили пункт дислокации нацформирования «Чёрная сотня», развёрнутый в школе Краматорска в ДНР.

18 июля сообщалось, что Вооружённые силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике более десяти украинских реактивных систем залпового огня «Град».

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