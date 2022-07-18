Вооружённые силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике более десяти украинских реактивных систем залпового огня «Град».

«В районе железнодорожной станции Удачное Донецкой Народной Республики ударом по месту разгрузки эшелонов с военной техникой уничтожено более десяти украинских установок реактивных систем залпового огня «Град», — заявили в ведомстве.

Минобороны: ВС России уничтожили более десяти украинских «Градов» в ДНР

17 июля сообщалось, что украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО «Град».

15 июля украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике.