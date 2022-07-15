СЦКК: украинские военные обстреляли Новобахмутовку в ДНР из «Градов»

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Украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Новобахмутовке в Донецкой Народной Республике.
СЦКК: украинские военные обстреляли Новобахмутовку в ДНР из «Градов»
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Очеретино — населённый пункт Новобахмутовка: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике.

9 июля украинские военные обстреляли населённый пункт Ирмино в ЛНР из реактивных систем залпового огня HIMARS. В результате обстрела пострадала мирная жительница.

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