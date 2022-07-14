Украинские военные обстреляли Гольмовский в ДНР из «Градов»

Украинские военные выпустили 20 ракет из БМ-21 «Град» по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Курдюмовка — населённый пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

13 июля сообщалось, что двое человек погибли и семеро пропали без вести из-за обстрела Новой Каховки в Херсонской области.

14 июля ВСУ обстреляли Ворошиловский район Донецка, где находится автостанция. В результате два человека погибли, шесть пострадали.