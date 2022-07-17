В ДНР заявили об обстреле Донецка из «Градов» со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО «Град», заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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