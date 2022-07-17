ВСУ выпустили 80 ракет из «Града» по двум населённым пунктам ДНР

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские военные выпустили 80 ракет из «Града» по двум населённым пунктам республики.
ВСУ выпустили 80 ракет из «Града» по двум населённым пунктам ДНР
  • РИА Новости

«Зафиксированы обстрелы... 09:35 — н. п. Петровское — н. п. Верхнеторецкое: выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град»... 09:40 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град»; 10:00 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — пишет представительство в своём Telegram-канале.

Кроме того, ведомство сообщило, что в 09:55 войска Украины выпустили восемь мин калибра 120 мм по Доломитному в ДНР.

Ранее в ЛНР сообщили об обстреле Алчевска американскими РСЗО HIMARS. 

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