В ДНР заявили, что ряд стран намерен присутствовать на трибунале над украинскими военными
- РИА Новости
«Мы предполагаем участие многих стран в проведении трибунала. Уже намерения прислать своих представителей высказали Белоруссия, Российская Федерация, Сирия», — цитирует её РИА Новости.
Она отметила, что в распоряжении донецких властей имеются эпизоды преступлений украинской власти, а также украинских незаконных вооружённых формирований.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.
Шишкина заявила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военнослужащими в ДНР является Нюрнбергский процесс.