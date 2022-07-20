В ДНР заявили, что ряд стран намерен присутствовать на трибунале над украинскими военными

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Россия, Белоруссия и Сирия намерены принять участие в международном трибунале над украинскими военными преступниками, заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.
В ДНР заявили, что ряд стран намерен присутствовать на трибунале над украинскими военными
  • РИА Новости

«Мы предполагаем участие многих стран в проведении трибунала. Уже намерения прислать своих представителей высказали Белоруссия, Российская Федерация, Сирия», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что в распоряжении донецких властей имеются эпизоды преступлений украинской власти, а также украинских незаконных вооружённых формирований.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.

Шишкина заявила, что фундаментом для подготовки трибунала над украинскими военнослужащими в ДНР является Нюрнбергский процесс.

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