РИА Новости: в последний месяц в ВСУ мобилизуют в основном жителей сёл
«По информации от наших источников в ВСУ, у них за последний месяц резко выросло количество призывников. Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у жителей села недостаточно денег, чтобы откупиться от призыва.
Согласно словам местных жителей, взятка патрулю составляет $100, комиссовать в военкомате стоит от $5 000.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях украинской армии.
До этого газета The Independent сообщала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».