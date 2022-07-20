РИА Новости: в последний месяц в ВСУ мобилизуют в основном жителей сёл

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В последний месяц в украинскую армию стали призывать в основном сельских жителей, так как у них не хватает средств откупиться, сообщили РИА Новости российские силовики со ссылкой на информацию своих источников в украинских войсках.

«По информации от наших источников в ВСУ, у них за последний месяц резко выросло количество призывников. Ситуация складывается таким образом, что основную призывную нагрузку несут жители сельских регионов Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у жителей села недостаточно денег, чтобы откупиться от призыва.

Согласно словам местных жителей, взятка патрулю составляет $100, комиссовать в военкомате стоит от $5 000.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о больших потерях украинской армии.

До этого газета The Independent сообщала, что украинские военные назвали службу на восточном фронте «адом на земле».

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